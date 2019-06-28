Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı
İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.
İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.
Cenova kentinde, 2018 yılının 14 Ağustos'unda A-10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüdeki çökme sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri