"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri Vali Yılmaz'ın katılımıyla denetlendi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri Vali Yılmaz'ın katılımıyla denetlendi Açıklaması

05.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla salgın tedbirleri denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla salgın tedbirleri denetlendi.

Yılmaz, beraberinde İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek, esnaf ve vatandaşa tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, dinamik denetim sürecinde kaymakamlar, il müdürleri ve amirlerle sahada olacaklarını söyledi.

Yılmaz, Kovid-19 denetimlerinin aralıksız süreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizi çok yüksek riskli iller grubundan bir an önce çıkarmak ve koronavirüsü yok etmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kurallara uymayan vatandaşlarımız şunun bilincinde olmalı, kurallara uymamak ağır bir bedel ödetiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. Çocuklarımızı okullarına gönderemiyoruz. Restoran ve kafe sahipleri iş yerlerini açamıyor. Bu nedenle tüm hemşerilerime bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen kurallara hassasiyetle uyalım, tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Bütün vatandaşlarımızdan bu mücadeleye destek olmalarını bekliyorum. İnşallah hep birlikte mücadele ederek koronavirüsü yeneceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Aleyna Tilki Hakan Yılmaz
Spor Ümit Öztürk Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri Vali Yılmaz'ın katılımıyla denetlendi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:17:04. #1.14#
title