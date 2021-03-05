"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri Vali Yılmaz'ın katılımıyla denetlendi Açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla salgın tedbirleri denetlendi.

Yılmaz, beraberinde İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek, esnaf ve vatandaşa tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, dinamik denetim sürecinde kaymakamlar, il müdürleri ve amirlerle sahada olacaklarını söyledi.

Yılmaz, Kovid-19 denetimlerinin aralıksız süreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizi çok yüksek riskli iller grubundan bir an önce çıkarmak ve koronavirüsü yok etmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kurallara uymayan vatandaşlarımız şunun bilincinde olmalı, kurallara uymamak ağır bir bedel ödetiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. Çocuklarımızı okullarına gönderemiyoruz. Restoran ve kafe sahipleri iş yerlerini açamıyor. Bu nedenle tüm hemşerilerime bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen kurallara hassasiyetle uyalım, tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Bütün vatandaşlarımızdan bu mücadeleye destek olmalarını bekliyorum. İnşallah hep birlikte mücadele ederek koronavirüsü yeneceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner