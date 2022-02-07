Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat bu akşam ÇGHB 2 yeni bölümü yok mu? ÇGH final mi yaptı, bitti mi?
- Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, bugün Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 var mı, yok mu, neden yok? Bu akşam ÇGHB 2 yeni bölümü yok mu? ÇGH final mi yaptı, bitti mi? Bu akşam ÇGH yok mu, neden yok? merak etti. Peki, bu akşam 7 Şubat bu akşam ÇGHB 2 yeni bölümü yok mu? ÇGH 2 final mi yaptı, bitti mi? İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat bu akşam ÇGHB 2 yeni bölümü yok mu? ÇGH final mi yaptı, bitti mi? ÇGH geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Peki, bu hafta yeni bölüm yok mu, neden final oldu? İşte ayrıntılar...
Çok Güzel Hareketler 2 normalde her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyordu. Fakat geçen hafta ÇGH 2 Kanal D'de final yaptı. Program ilerleyen zamanlarda başka bir platformda yayınlanmaya devam edecek.
Çok Güzel Hareketler 2 bugün 7 Şubat 2022 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2 yok mu merak etmişti. Bildiğiniz gibi program geçtiğimiz hafta son kez yayınlanmıştı. Daha doğrusu Kanal D'de son kez yayınlandı. Programın farklı bir platforma geçeceği tahmin ediliyor. Henüz yeni platformun neresi olacağı açıklanmadı.
- 18:45 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Camdaki Kız (Tekrar)
- 22:45 - Yargı (Tekrar)
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun