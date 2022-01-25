Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı izle!

Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? sorusunu merak etmeye başladı. Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı ve Çok Güzel Hareketler'in final açıklaması ve detaylar haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin final açıklaması şu şekilde:

"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz! Çok yakında yeniden görüşmek üzere! #ÇokGüzelHareketler2"

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 FİNAL FRAGMANI

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat yakın zamanda tekrardan başka bir kanalda yayınlanacağı da iddia edilmekte.

Haberler.com - Gündem