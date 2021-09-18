Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz
Daha önce Arif Güloğlu'na özel moral programı yapan BKM Mutfak ekibi, bu kez de genç oyuncu için sürpriz bir kutlama hazırladı.
Daha önce Arif Güloğlu'na özel moral programı yapan BKM Mutfak ekibi, bu kez de genç oyuncu için sürpriz bir kutlama hazırladı.
Arif Güloğlu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı:
"Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması... Hepinizi çok seviyorum ekip"
Hürriyet - Magazin Haberleri