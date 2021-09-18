Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz

Daha önce Arif Güloğlu'na özel moral programı yapan BKM Mutfak ekibi, bu kez de genç oyuncu için sürpriz bir kutlama hazırladı.

Arif Güloğlu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı:

"Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması... Hepinizi çok seviyorum ekip"

Hürriyet - Magazin Haberleri