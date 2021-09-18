Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz

Hürriyet - Haberler | Magazin
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz

Daha önce Arif Güloğlu'na özel moral programı yapan BKM Mutfak ekibi, bu kez de genç oyuncu için sürpriz bir kutlama hazırladı.

Daha önce Arif Güloğlu'na özel moral programı yapan BKM Mutfak ekibi, bu kez de genç oyuncu için sürpriz bir kutlama hazırladı.

Arif Güloğlu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı:

"Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması... Hepinizi çok seviyorum ekip"

Hürriyet - Magazin Haberleri
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler

 Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile evlendi

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile evlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
Magazin
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mustafa Demir Güzel Sözler Muharrem İnce Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 18:09:56. #1.12#