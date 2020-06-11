Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir? Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları ve Çok Filim Hareketler Bunlar özeti!
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Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir? Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları ve Çok Filim Hareketler Bunlar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çok Filim Hareketler Bunlar konusu, özeti ve Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çok Filim Hareketler Bunlar filminin detayları…

Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir? Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları ve Çok Filim Hareketler Bunlar özeti!
11.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:53

İzleyenleri ekrana bağlayan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çok Filim Hareketler Bunlar filmini izleyecek olanların merak ettiği Çok Filim Hareketler Bunlar konusu nedir, Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler ve Çok Filim Hareketler Bunlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Büşra Pekin, Ersin Korkut, Oğuzhan Koç, Murat Eken, Şahin Irmak

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 26 Mart 2010 Cuma

Senaryo: Eser Yenenler, Oğuzhan Koç

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken halâ ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikâyeleri bu filmde.

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