Coin yakmak ne demek? Coin yakmak işlemi nasıl yapılır?

Coin yakma, coinleri dolaşımdan kalıcı olarak çıkararak, toplam arzı düşürme sürecidir. Peki, Coin yakmak ne demek? Coin yakmak işlemi nasıl yapılır?

COİN YAKMAK NE DEMEK?

Coin yakma, coinleri dolaşımdan kalıcı olarak çıkararak, toplam arzı düşürme sürecidir. Bunun nasıl sağlandığını ve nasıl çalıştığını açıklamak için örnek olarak BNB (BNB) kullanıyor olacağız.

Binance, bir akıllı kontrat fonksiyonu olan yakma fonksiyonunu kullanarak belirli aralıklarla Coin Yakımı etkinlikleri düzenler. BNB yakma etkinlikleri, yayınlanmış toplam BNB miktarının (200,000,000 BNB) %50'si olan 100,000,000 BNB yok edilene kadar her çeyrekte gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır.

Yakılacak BNB coin miktarı son 3 aylık dönemde borsada yapılan işlem sayısına bağlı olarak belirlenir. Yani Binance, her bir çeyrekten sonra, toplam ticaret hacmine göre BNB yakar.

Fakat, çoğu kişinin hala Coin Yakımlarının nasıl gerçekleştirildiğini anlamada zorlandığı anlaşılmaktadır. Bu makale size yakma fonksiyonu ve her çeyrekte gerçekleşen BNB Coin Yakma etkinlikleri hakkında bilgi sunmayı hedefler.

Nasıl Çalışır?

En temelde, bir token yakma etkinliği aşağıdaki sıralama ile gerçekleşir:

Bir coin sahibi, belirli miktarda coin yakma isteğini belirterek, yakma fonksiyonu talep eder.

Daha sonra kontrat bu kişinin cüzdanında coin bulunduğunu ve belirtilen coin miktarının geçerli olduğunu doğrular. Yalnızca pozitif sayılar geçerlidir.

Eğer kişinin yeterli coini yoksa ya da belirtilen sayı geçerli değilse (örn. 0 ya da -5) yakma fonksiyonu gerçekleştirilmez.

Eğer yeterli miktarda coin varsa, coinler cüzdandan düşürülür. Daha sonra toplam coin miktarı güncellenir ve coinler yakılır.

Eğer coinlerinizi yakmak için yakma fonksiyonunu başlatırsanız, bu coinler kalıcı olarak yok edilir. Bir kere yakıldıktan sonra bu coinleri geri getirmek mümkün değildir.

Coin yakma işlemi nedir?

Diğer bir deyişle, BNB kontratı yakma fonksiyonu olarak bilinen bir fonksiyona sahiptir ve bu özellik her zaman, herkese açıktır. Fonksiyonu talep ederek bir kişi belirli sayıda coini dolaşımdaki miktardan kalıcı olarak çıkarabilir. Tüm coin yakımları blockchainde bir işlem olarak kaydedilir. Yani bu işlem %100 şeffaftır ve coinlerin yok edildiğini herhangi bir kişi doğrulayabilir.

Her çeyrekte yapılan Coin Yakımı gerçekleştirildikten sonra Binance yakılan BNB coin miktarını (o çeyrekteki ticaret hacmine dayalı olarak) belirten resmi bir açıklama yapar. Tüm BNB Coin Yakımı işlemlerini Etherscan gibi bir Ethereum blockchain tarayıcısından doğrulayabilirsiniz. Yakma işlemleri herkese açık, geri döndürülemez ve blockchainde kalıcı olarak kayıt altındadır.

Coin yakma işlemi nedir?

Veri Girdisini Çöz'e (Decode Input Data) tıklarsanız, yakılan BNB miktarını kontrol edebilirsiniz. Sayı, 18 ondalığı da içerir, yani bu örnekte1,623,818 BNB yakılmıştır.

Coin yakma işlemi nedir?

Ocak 2019 itibariyle, Binance 6 BNB Coin Yakma etkinliği düzenlemiştir. Toplamda 10,824,471 BNB coini yakılarak, Toplam Arz %5.41 azaltılmıştır.