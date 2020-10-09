Çocukluk dizisinde Mavi (Beren Gökyıldız) kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

Yeni başlayan Çocukluk dizisinin oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Çocukluk dizisi Mavi karakterini kim canlandırıyor? Çocukluk dizisinin oyuncularından Beren Gökyıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

Yeni dizi Çocukluk konusu, oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Fox tv'nin yeni dizisi Çocukluk konusu ve oyuncuları ile şimdiden merak edilen diziler arasına girdi. Peki Çocukluk dizisinin Mavi karakterini kim canlandırmaktadır?

ÇOCUKLUK DİZİSİ MAVİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çocukluk dizisinde Mavi karakterini " Beren Gökyıldız " canlandırmaktadır.

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Beren Gökyıldız 29 Eylül 2009, İstanbul doğumlu Türk Oyuncu.

29 Eylül 2009'da, İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğrenimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.

Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. Tv8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.

BEREN GÖKYILDIZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Çocukluk : Mavi

Mucize Doktor : Betüş

Kızım : Öykü Tekin Göktürk

Bizim Hikaye : Ayşe

Anne : Melek Akçay/ Turna

Güldüy Güldüy Show : Kendisi

Kocamın Ailesi : Pelin

Bal Kaymak : Bade

Boşu Bir Yerde : Elmas