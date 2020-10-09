Çocukluk 2. fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk yeni bölümde neler olacak? Çocukluk 1. bölüm izleme linki! Çocukluk 1. bölüm fragmanı izle

FOX Tv'nin yeni dizisi Çocukluk heyecanla bekleniyor. Dizi severlerin en merak ettiği dizilerden birisi olan Çocukluk bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek! Peki Çocukluk konusu nedir? Çocukluk 1. bölüm izle! Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Merakla beklenen Çocukluk dizisinin 1. bölümü bugün FOX TV ekranlarına gelecek. İlk bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor.. Peki, Çocukluk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

ÇOCUKLUK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz...

ÇOCUKLUK 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocukluk dizisi bu akşam 9 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu - Mahir Boztepe

Burcu Özberk - Ayşegül

Beren Gökyıldız - Mavi

Kübra Süzgün - Mozi

Nilay Yeral - Bambi

Derinsu Akkuş - Zeynep

Damla Cercisoğlu