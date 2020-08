Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Yıllardır bikinili görüntülenmemek için yurt dışında tatil yapan şarkıcı Sibel Can, yurt içi tatilinde de görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural'dan olma oğlu Engin Can ve kızı Melisa Ural ve Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt ile tatil yapıyor. Yeni şarkılarının heyecanını yaşayan Can, yorgunluğunu haftalık 50 bin TL olan motoryatta atıyor. Şarkıcı bu yıl da bikinili görüntülenmemek için yoğun çaba harcadı.

PERDELERİ KAPATIP ÖNLEM ALDI

Milliyet'te yer alan habere göre Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı. Can'ın çocukları da gün boyunca güzel havanın tadını çıkarark denize girdi.