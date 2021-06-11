Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi

Yalova'da 25 yaşındaki Can M. çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı. Şahsın atlama anı anbean görülürken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yalova kapalı pazar yerinde edinilen bilgiye göre Can M. ikiz çocukları hasta olduğu ve göremediği için bunalıma girdi.

BİR YILDIR GÖREMİYORMUŞ

Eşinden ayrı olan genç, yaklaşık bir yıldır çocuklarını göremediğinden pazar yerinde intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, şahsın pazar yerinin tepesinden atlamasına karşı branda açarken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

ATLAMA ANI KAMERADA

Atlamaması için yaklaşık bir saat ikna edilmeye çalışılsa da Can M.'nin atlama anı anbean kaydedildi. Can M. Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı