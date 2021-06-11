Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da 25 yaşındaki Can M. çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı. Şahsın atlama anı anbean görülürken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yalova kapalı pazar yerinde edinilen bilgiye göre Can M. ikiz çocukları hasta olduğu ve göremediği için bunalıma girdi.

BİR YILDIR GÖREMİYORMUŞ

Eşinden ayrı olan genç, yaklaşık bir yıldır çocuklarını göremediğinden pazar yerinde intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, şahsın pazar yerinin tepesinden atlamasına karşı branda açarken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi

ATLAMA ANI KAMERADA

Atlamaması için yaklaşık bir saat ikna edilmeye çalışılsa da Can M.'nin atlama anı anbean kaydedildi. Can M. Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi
Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi
Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi
Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi
Hareketli dakikalar! Kendisini önce metrobüse sonra ambulansa kilitledi
Hareketli dakikalar! Kendisini önce metrobüse sonra ambulansa kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklarını göremediği için intihara kalkıştı, atlama anı anbean kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:30:07. #1.16#

title