Çocuklarına bayram harçlığı 9 çocuğu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla 2. sayfa programının canlı yayınında bayramlaştı

7 erkek, 2 kız çocuğu olan İzzet Yıldızhan, "Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üstünde" demişti. 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla birlikte 2. Sayfa programına canlı bağlandı. Canlı yayında çocuklarıyla bayramlaşan Yıldızhan, büyük çocuklarına 100'er dolar, küçüklere ise 200 TL dağıttı.



