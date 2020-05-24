Çocuklarına bayram harçlığı
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Çocuklarına bayram harçlığı

9 çocuğu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla 2. sayfa programının canlı yayınında bayramlaştı

Çocuklarına bayram harçlığı
24.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:18

7 erkek, 2 kız çocuğu olan İzzet Yıldızhan, "Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üstünde" demişti. 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla birlikte 2. Sayfa programına canlı bağlandı. Canlı yayında çocuklarıyla bayramlaşan Yıldızhan, büyük çocuklarına 100'er dolar, küçüklere ise 200 TL dağıttı.



Kaynak: Snob Magazin

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