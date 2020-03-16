Çocukların saklambaç oynarken kullandıkları istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü Sivas'ta çocukların saklambaç oynarken kullandıkları istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü.

Sivas'ta çocukların saklambaç oynarken kullandıkları istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü.



Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Sivas'ın İstiklal Mahallesi 8. sokakta meydana geldi. M.C'ye ait boş olduğu öğrenilen müstakil evin bahçe duvarı aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Çökme sonrası toprak ve taşlar evin bahçesine doldu. Çökme çevredeki evlerde oturan vatandaşlar tarafından da hissedildi. Olayı görenler durumu polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çöken yerin çevresine emniyet şeridi çekti. Olay da şans eseri kimse yaralanmadı. Öte yandan, çöken istinat duvarının çocukların saklambaç oynadıkları sırada saklandıkları yer olarak kullandığı öğrenildi.



Çocuklar çökeceğini tahmin etmişti



Mahallede oyun oynadıkları sırada çökmenin olduğunu söyleyen Abdullah Emir (11), önceleri saklambaç oynarken duvarlar yıkıldığını belirterek, "Arkadaşlarla biz kesin burası yıkılacak diyorduk. Belediyeye falan söyleyelim diyorduk ama biz küçüğüz bizi ciddiye almazlar diye söylemedik. Ben fark ettim, kesin burası yıkıldı dedim. Sonra mahalleye geldiğimde trafik polisleri falan gelmiş. İtfaiyeyi çağırmışlar sonra buraya bir şerit çekip gitmişler"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA