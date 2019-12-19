"Çocuklarımızın kalbi bizlerin elinde" mesajı verildi…

19.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04

İş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış simalarının katıldığı gecede açılış konuşmasını yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven; "Türk Kalp Vakfı olarak, kalp ve damar hastalıklarının tedavi edilebilir bir hastalık olup erken teşhis ve tedavi ile önlenebildiği gerçeğiyle hareket ediyor, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızla halkımızın hasta olmadan önlem almalarını tavsiye ediyoruz.

Erken tanı bu hastalıkta çok önemli olup hastalık daha kısa sürede kontrol altına alınmakta ve bu nedenle oluşan ölümler azalmakta ve yaşam daha kaliteli olmaktadır.

Erken tanı noktasında, Şişli'de bulunan sağlık merkezimizde hizmet vererek toplumsal bilinç yaratma görevini uygulama ile birleştiriyor ve kardiyoloji konusunda, kalp ve damar sağlığında bilinç oluşturarak, koruyucu hekimlik sağlayarak halkımıza tedavi hizmetleri sunuyoruz.

Kalp sağlığına, daha anne karnından başlayarak önem verilmesi gerektiği ve bu konuda anne adaylarının ve ailelerin bilinçlendirilmesi için gerçekleştirdiğimiz konferanslar ve eğitim seminerleriyle "GELECEĞİMİZİ" teminat altına alma bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu bağlamda, Türk Kalp Vakfı olarak 44 yıldır değerli katkılarınızdan aldığımız güçle projelerimizi gerçekleştirirken, yine sizin destek ve katkılarınızla, geleceğimiz çocuklarımızın tertemiz kalplerine dokunmak ve sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine bir ışık yakmak üzere düzenlenen gecemize göstermiş olduğunuz ilgi ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar ve İcra Kurulu Üyelerinin emek ve çabalarıyla gerçekleşen davette, tüm üyelerin konuklarla yakından ilgilenmeleri ve gece boyunca gösterdikleri üstün gayret gözlerden kaçmadı.

Türk Kalp Vakfı'nın, Türkiye genelinde yapacağı ailelerin bilinçlendirilmesi ve kalp hastalıkları konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sürprizlerle dolu yeni yıl organizasyonu, ünlü oyuncu, sunucu Seray Sever'in sunumuyla, BFA Producction Company, Ariş Pırlanta A.Ş., Perfecttur, Emsal Doğan Akademi, SibelJewels, Kartal Otel, MYC Partners'ın sponsorluğunda, Behzat Gerçeker'le Enbe Orkestrasının müziği eşliğinde muhteşem bir atmosferde gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler