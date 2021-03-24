"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında
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"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında

24.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:04

Mersin'de güpegündüz düzenlediği silahlı saldırı ile cep telefonu satan iş yeri sahibini yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda zanlı, mahkemedeki savunmasında "Çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" ifadelerini kullandı.

Mersin'de güpegündüz düzenlediği silahlı saldırı ile cep telefonu satan iş yeri sahibini yaralayan S.G. yakalandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay, 1 Mart'ta merkez Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki cep telefonu satan bir iş yerinde meydana gelmişti. Telefon satan E.A.'nın oğlu ile kavga eden S.G., 3 gün sonra kavga ettiği gencin babasının iş yerine gelerek güpegündüz kurşun yağdırmış, ayağından yaralanan E.A. hastaneye kaldırılmıştı.

'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında

"ÇOCUKLARI TERBİYESİZLİK YAPTIĞI İÇİN YAPTIM"

Olaydan sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda şüpheli S.G.'yi yakaladı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. gazetecilere, "Çocukları terbiyesizlik yaptığı için yaptım. Vurma amacım yoktu. Babası elini beline atınca ben de ateş ettim. Pişmanım, çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" dedi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tabancayla iş yerine giren şüphelinin ateş ederek dışarı çıktığı görülüyor. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında
Haber Yorumları (9)
KRALEX: OOO KRAL SAYİM ABİM BENIMM GENE YAPTIN YAPACAGINI
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DÜZENDEN DOLAYI: Ben artık savunma amaçlı biber gazı bıçak taşımaya başlıyacağım devletim beni koruyamıyorsa ben tedbir almak mecburiyetindeyim çünkü cezalar çaydırıcı değil
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SERHAN: pislik dolu ülke vicdan yoksunu dolu gereksiz yere milleti öldürüyorlar kendini öldür kurtul milleti nie öldürüyorsun cahil insan allahın verdigi canı sen kimsinki alacaksın müslümanım deyip ortada dolaşıp millete yapmadıkları kalmıyanlara bu lafım az müslüman gibi davranın bari. . sahte müslüman olmayın
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