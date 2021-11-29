'Çocuklarda gribal enfeksiyon arttı, okullarda mutlaka maske takılmalı'

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla birlikte özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çekerek, "Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solumun yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar mutlak suretle maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar" dedi.

Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda artan gribal enfeksiyonlar nedeniyle ailelerin mutlaka bir çocuk doktoru uzmanına başvurmalarını gerektiğini söyledi. Doğan, "Mevsimin getirdiği özellik nedeniyle özellikle sonbahar aylarında üst solunum yolları enfeksiyonlarında bir artış yaşanır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının genel bulguları ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı olabildiği gibi karın ağrısı, bulantı, kusma gibi semptomlar da eşlik edebilir. Özellikle Covid de bu dönemde yine varlığını devam ettiren, hissettiren enfeksiyonlar arasında. Bu tür bulguları olan çocukların aileler tarafından bir çocuk hastalıkları uzmanına muayene ettirilmelerini ve doktora danışmadan ilaç kullanmamalarını öneriyoruz. Bu tür hastalıklardan korunmak için özellikle el hijyeni önemli. Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solumun yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar mutlak suretle maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar. Çocukları enfeksiyonlardan korumak için yine beslenme çok önemli. Mevsime uygun beslenme. Nedir? Lahana, karnabahar gibi, havuç gibi mevsime uygun gıdalar. Artı mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin gıdalarla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz. Yeter miktarda sıvı alımına özen göstermeliyiz. Artı uyku. Günlük en az 8 saat uyku öneriyoruz. Artı üst solunum yolları semptomları olan çocukların istirahati ve egzersiz kısıtlaması önemli. Özellikle 38 derece üzerinde ateşi olan çocukların evde egzersiz kısıtlaması ve dinlenme ile günü geçirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.