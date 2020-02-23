Çocuklarda erken teşhis dişleri kurtarıyor

23.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:50

Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, özellikle çocuklarda yanlış yutkunma ve çenenin ileride ya da geride olmasıyla ilgili olan ağız hastalıklarının erken teşhis durumunda cerrahi müdahale gerektirmeden tedavi edildiğini, bebeklerde yanlış yutkunmanın ilerleyen yaşlarda ağız ve çene bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, bebeklerde yanlış yutkunmanın ileride ağız ve diş sağlığında göz ardı edilmeyecek bozukluklara neden olduğunu ifade ederek, "Bebekler doğduklarından itibaren yutkunmayı dudaklarından ve dillerinden destek alarak yapıyorlar. 6. aydan 2 yaşa kadar süt dişlenmesi ve dişler çıktıkça yutkunmayı terk ettirip damaklardan ve dişlerden destek alarak yutkunmayı sağlamamız lazım. Parmak emme, dudak emme gibi alışkanlıklar 2-3 yaşından sonra devam ederse daimi dişler çıkınca ve daimi dişlerin çıkmasından sonra yanlış yutkunma devam ederse buna bağlı olarak dişlerde kapanış bozuklukları, çarpıklıklar meydana gelebiliyor, üst damak daralabiliyor. Süt dişleri çıktığı zaman düzenli bir ortodonti kontrolüne getirirlerse daha iyi olur. Sürekli parmak emmede, parmağı damağa bastırdığımız zaman damak kubbesi birazcık sığlaşıyor. Üst dişlerde damak daraldığı için ön dişlerde açık kapanış meydana geliyor. Buna bağlı olarak nefes almada, burunda, ağızdan solunuma katkı sağlıyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Düzeltilmesi için en geç 7-8 yaşlarında müdahale etmemiz lazım. Dilin yutkunmasını doğru yerde tutacak paravan ve aparatlarımız var. Parmak emmeyi engelleyen aparatlarımız var. Bunların uygulanması ile çocuklar daha iyi ve sağlıklı dişlere kavuşabiliyorlar" dedi.

"ÇENE BOZUKLUKLARI APARATLARLA GİDERİLEBİLİYOR"

Ortaokul çağındaki çocukların çenelerinin ilerde ya da geride olmasının zamanında müdahaleyle ameliyat gerektirmeden aparatlar sayesinde düzeltildiğini ifade eden Bulut, "Ailede genetik olarak annede, babada ya da uzak akrabalarda alt çene belirginliği varsa 8-9 yaşlarında süt dişleri dökülüp daimi dişler çıkmaya başladığından itibaren kendisini gösteriyor. Alt çenenin belirginliği üst çeneden kaynaklıysa 8-9 yaşında biz bunu muayenelerde tespit edebiliyoruz. Buna bağlı olarak ağız dışından yakılan alın ve çene ucundan destek alıp üst çeneyi öne doğru kuvvet uygulayarak ilerlemesini sağlayan aparatlarla bunları düzeltebiliyoruz. 12-13 yaşında karşılaştığımız durumlarda maske ile düzeltilme olmadığı zaman maalesef bunun düzeltilme yöntemi ameliyat ile oluyor. Şu an teknoloji ilerlediği için çene ameliyatlarında 3-4 saat sürede bunun düzeltilmesi oluyor. Hem çiğneme, hem estetik hem de konuşma açısından hastalar daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyorlar" diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS DİŞLERİ KURTARIR"

Kanser tedavisinde olduğu gibi diş tedavisinde de erken teşhisin önemine değinen Bulut, "Erkenden fark ettiğimiz olgular genelde süt dişlerinin kaybına bağlı olarak gerçekleşiyor. 3-4 yaşından itibaren çocuklar çikolata ve şekerle tanışıkları için 6-7 yaşına geldiklerinde ağızlarındaki süt dişlerinin çoğu düzenli fırçalama alışkanlığı yoksa çürümüş oluyor. Buna müdahalesin, yer tutucusunu ya da dişlerin belki gerektirecek sürme rehberliği yapıldığı zaman çapraşıklıkları minimal hasarla atlatabiliyoruz. İleride ortodontik tedavi için gereksinim dahi kalmıyor. Erken teşhis dişleri kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

"ORTODONTİ DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞINDA HER TEDAVİYİ UYGULUYOR"

Ortodonti uzmanlığı konusunda bilgiler veren Bulut, "Hastalarımız gelmeden ararlarsa iyi olur. Ortodonti çene, diş bozuklukları, ağız bozuklukları, bebek yaşlarda dudak damak yarıklıkları ile meydana gelen anomalilerin tedavisi, dişlerle alakalı bozuklukların tedavisini yapan nadir ana bilim dalıdır. Genellikle hasta grubumuz ortaokul çağındaki genç arkadaşlarımız oluyor. Küçük yaştan itibaren düzenli ortodonti kontrolünde olmak ilerde meydana gelebilecek çapraşıklıkların erken müdahalesine ve daha az şiddetli tedaviye katkı sağlıyor. 6 yaşında süt dişini kaybeden bir hastanın daimi dişi 11-12 yaşında geliyorsa 4-5 sene zarfında dişsiz kalan bölgeye yer tutucu yapılması bizim için önleyici tedavi oluyor. O dişin yerini koruduğumuz zaman ileride çapraşıklık olasılığını azaltıyoruz. Hastalarda meydana gelebilecek alt çene geriliği, üst çene geriliği, çenede çıkıntı olması, üst dişlerde çapraşıklık, özellikle hasta velilerimiz bize çocuklarının üst köpek dişleri damak dışından çıkmış biz buna ne yapalım diyorlar. Bunların tedavisi ortodonti ile oluyor. Ortodonti olarak hem ağız içinden hem ağız dışından dişlere yer ede edebilmek için çeşitli aparatlar kullanabiliyoruz. Hem hastanın estetik kaygısını düşünerek hem de bizim tedavi sürecimizi hızlandıracak en optimal tedaviyi hastalarımıza sunuyoruz" şeklinde konuştu.

(Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA