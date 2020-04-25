Çocuklara dağıtılan kitaplardaki görsellerle ilgili İBB suskunluğunu koruyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitaptaki tartışma yaratan görsellerle ilgili sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB ise halen bir açıklama yapmadı.
25.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitaplardaki görsellerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan ağır eleştiriler yöneltiliyor. Dünden beri sosyal medyanın gündemini meşgul eden konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB kanadı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.