Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
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Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı

Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon ve bayrak dağıtan polislere duyarsız kalmayan çocuklar, çiçek vererek teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon ve bayrak dağıtan polislere duyarsız kalmayan çocuklar, çiçek vererek teşekkür etti.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kısıtlamadan dolayı evlerinden kalan çocuklara balon ve bayrak dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Kapı kapı dolaşarak ev ve sokaktaki çocuklara balon ve bayrak dağıtan polisler, ailelerden de büyük takdir topladı. - ADIYAMAN

Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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