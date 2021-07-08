Son dakika... Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor
Son dakika yerel haberi: Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor Hatay'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen göle girerek serinlemeye çalıştı.
Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor
HATAY - Hatay'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen göle girerek serinlemeye çalıştı.
Tüm yurtta olduğu gibi Reyhanlı ilçesinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden çocuklar kendini Yenişehir Gölü'ne atarak serinledi.
Uyarı levhalarına aldırış etmeyen çocuklar gölün üzerinde bulunan yayaların kullandığı köprüden kendini sulara bırakıyor.
Çocuklar, havanın çok sıcak olduğunu bu yüzden gölde serinlemeye çalıştıklarını söyledi.
Çevredeki vatandaşlar da boğulmalara karşı yetkililerden önlem alınması istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen