Son dakika... Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor

Son dakika yerel haberi: Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor Hatay'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen göle girerek serinlemeye çalıştı.