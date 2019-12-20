Çocuklar için kermes

20.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:36

Dört gün sürecek kermese ünlü isimler devlet protokolü de destek verdiler. İçişleri bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy kermesigezdi ve alışveriş yaptı "Beklediğimden çok daha güzel bir kermes olmuş" dedi.

İvana Sertadını verdiği ürünlerinin satıldığı bir stand açarken, Gülben Ergen'de kermese "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiile katıldı. Yeliz Yeşilmen ve Bircan Bali'de stand açarak kermese stand açarak destek veridiler. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğercive Özlem Yıldız 'dakermesi ziyaret edip alışveriş yaptılar.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve 81 ilde şehir çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan "Tüm Şehit çocukları Yardımlaşma Derneği",Zey-Fest işbirliği ile Wow Hotel İstanbul'da yüz firma ve sivil toplum kuruluşlarını katılımı ile büyük bir kermes düzenledi. Geliri şehitçocuklarıiçin kullanılacak kermeste zücaciyeden gıdaya kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor..Çeşitli ürünlerin satıldığı standları gezen davetliler alışveriş yaparak destek verdiler.

Her şey şehit çocukları için…

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya "Bir yıl içinde yirmi şehirde elli altı çocuğun hayallerini gerçekleştirdik. Bu organizasyonda da İstanbul Valiliği veBakırköy Kaymakamlığı'nın büyük desteğini gördük. Amacımız daha kısa zamanda çok daha fazla çocuğa ulaşmak ve onlarında hayallerini gerçekleştirmek" dedi.

Kaynak: Bültenler