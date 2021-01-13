Çocuklar Duymasın Duygu kimdir? Çocuklar Duymasın Duygu Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi! Hayal Kahraman kaç yaşında, nereli?
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Çocuklar Duymasın Duygu kimdir? Çocuklar Duymasın Duygu Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi! Hayal Kahraman kaç yaşında, nereli?

13.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:25
Çocuklar Duymasın Duygu kimdir? Çocuklar Duymasın Duygu Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi! Hayal Kahraman kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hayal Kahraman, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hayal Kahramanhakkında merak edilenler Çocuklar Duymasın Duygu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çocuklar Duymasın Duygu merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın Duygu hakkında merak edilen Hayal Kahraman kimdir, Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇOCUKLAR DUYMASIN HAYAL KAHRAMAN TATARİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Nisan 1985

Kaç yaşında: 35 yaşında

Nereli: Büyükada

Boy: 1,71 m

Çocuklar Duymasın Duygu kimdir? Çocuklar Duymasın Duygu Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi! Hayal Kahraman kaç yaşında, nereli?
Hayal Kahraman

1985 yılında İstanbul Büyükada'da doğdu. 2008' de TRT'de yayınlanan Kadir İnanır'ın baş rolü paylaştığı İpsiz Recep dizisinde Leyla'yı, 2009'da İstanbul'da Aşık Oldum dizisinde Işıl olarak oynadı. 2010 yılının Temmuz ayında İpsiz Recep'te rol arkadaşı olan Murat Kahraman Özalp ile evlilikten sonra Hayal Kahraman Özalp adını aldı. Tekrar başlayan Çocuklar Duymasın dizisinde büyümüş Duygu karakterini canlandırmıştır

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