Çocuklar, Çekirdeği Hızlı Yiyebilmek İçin Kıyasıya Yarıştı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında yapılan "çekirdek yeme" yarışmasında çocuklar en kısa sürede en fazla çekirdeği yemek için kıyasıya yarıştı.



Geçen Cuma günü Çivril'de başlayan 21'inci Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde kurulan stantlarda, ilçeye özgü ürünler ve tarım aletleri beğeniye sunuldu. Festivalin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalara, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı da katıldı.



Türkiye'deki sofralık çekirdek üretiminin yüzde 30'unu sağlayan ilçede festival kapsamında, çekirdek yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan 18 çocuk, 3 dakikalık süre içerisinde kendilerine verilen 75 gram çekirdeği bitirmeye çalıştı. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplamda 17 gram çekirdek yiyen Furkan Acar birinci, Mustafa Nas 16 gramla ikinci, Berkin Serin ise 14 gramla üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi Furkan Acar, çeyrek altın ödülünün de sahibi oldu.



Festivalde en güzel Elmalı Pasta yarışması da düzenlendi. Elma üretimiyle tanınan ilçede yarışmaya katılan kadın yarışmacılar, birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından birinci, İpek Koç oldu. Koç'a Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven tarafından birincilik ödülü olan çeyrek altın verildi.



Öte yandan, festival kapsamında 'Elma Güzeli' yarışması da düzenlendi. Yerel kıyafetlerini giyen genç kızlar, ellerindeki elmalarla podyuma çıkarak, tamamı kadınlardan oluşan jüriden en fazla puanı almaya çalıştı. Yarışmanın birincisi, Berna Ünal seçilirken, Gülşen Özen ikinci, Burcu Çengil ise üçüncü oldu.



Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, festival alanında yaptığı açıklamada renkli organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, "Elma üretimiyle ön planda olan bir ilçeyiz. Türkiye'nin sofralık ayçekirdeği üretiminin yüzde 30'unu karşılıyoruz. Yarışmalarımızı da bu doğrultuda düzenledik. Çocuklar, en hızlı çekirdek yeme yarışmasına katıldı. Elma güzelimizi seçtik. Önümüzdeki yıl yine eğlenceli etkinlikler düzenleyeceğiz" diye konuştu.



- Denizli