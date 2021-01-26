Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı (2)
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Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı (2)

26.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:00
Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBESTSosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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