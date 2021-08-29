Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslan, doğadan ilham alarak yaptığı resimleri sanatseverlerle buluşturacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Aslan, doğadan ilham alarak yaptığı resimleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Aslan, doğadan ilham alarak yaptığı resimleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Çocukluktan bu yana resim yapmaya ilgi duyan Deniz Aslan'ın üçüncü kişisel resim sergisi, 1 Eylül saat 18.30'da Ankara Mustafa Ayaz Müzesi Resim Galerisi'nde açılacak.

Kuş ve çiçek resimlerinin yer aldığı, doğa temalı sergi, 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

AA muhabirine çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aslan, yaklaşık 20 yıldır resimle ilgilendiğini, bundan önce de 2017 ve 2019 yıllarında iki farklı resim sergisi açtığını söyledi.

Aslan, resmin bir iletişim aracı olduğuna inandığını belirterek "Özel olarak bir isim vermemiş olsam da çalışmalarımın doğadan kaynaklandığını düşünüyorum. Doğadan, zihnimin, gözümün seçerek aldığı, bana iyi gelen şeyleri benim dışındakilerle paylaşmak arzusuyla oluşmuş bir sergi." dedi.

Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma sürecinde kendini daha iyi hissetmek için hobisini sürdürdüğünü aktaran Aslan, salgın öncesinde olduğu gibi bu süreçte de resmin yaşama tutunabileceği bir araç olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı