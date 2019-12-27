Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftasını büyükleri ile kutladı
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Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftasını büyükleri ile kutladı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri, aynı yerleşke içinde yer alan Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi sakinleri ile birlikte Yerli Malı Haftasını kutladı.

27.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:59
Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftasını büyükleri ile kutladı

Belediyesi tarafından 'nde açılan Osman Tabak Yerleşkesi içindeki Çocuk Akademisi öğrencileri, Haftası etkinliği düzenledi. Etkinliğe aynı yerleşke içinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi sakinleri de katılırken, 3-6 yaş arası öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

3-6 yaş arası öğrenciler, yerli malı kullanmanın önemine değinen şiirler ve şarkılarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Yerli Malı Haftası ile ilgili çocukların hazırladıkları stantlar da davetlilerin beğenisini kazandı.

Kaynak: Bültenler
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