Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftasını büyükleri ile kutladı

27.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:59

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde açılan Osman Tabak Yerleşkesi içindeki Çocuk Akademisi öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Etkinliğe aynı yerleşke içinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi sakinleri de katılırken, 3-6 yaş arası öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

3-6 yaş arası öğrenciler, yerli malı kullanmanın önemine değinen şiirler ve şarkılarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Yerli Malı Haftası ile ilgili çocukların hazırladıkları stantlar da davetlilerin beğenisini kazandı.

Kaynak: Bültenler