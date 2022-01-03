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Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Mustafa Tezcan, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak cinayeti itiraf eden Tezcan'ın, sarhoş olduğu için ifadesi alınamadı.

Saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı.

İddiaya göre Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

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Yorumlar (4)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Kim olsa aynısını yapar, çocuğuna vurduysa gidip görüşmeyecek onu dövmeyecek yok. İleri aşamasını bilemem. Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:ne beraatı kardeşim tokat attı diye adammı öldürülür döversin cezasını verirsin kendince öldürmek nedir millet cidden şaşırmış Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
SEDAT AYBERK:Bizim millet çok asabi olmuş artık sağ duyu felan kalmamış yazık çok yazik Cevap Yaz 3 32 Yayından Kaldır
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