Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı.

ÇOCUĞUNA TOKAT ATTIĞI İÇİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SARHOŞ OLDUĞU İÇİN İFADESİ ALINAMADI

Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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