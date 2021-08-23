'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)
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'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)

'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET PROTESTO EDİLDİBurdur Devlet Hastanesi'nde 2 hemşire ve güvenlik görevlilerinin hasta yakınları tarafından darbedilmesi, sendikalar ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ

Burdur Devlet Hastanesi'nde 2 hemşire ve güvenlik görevlilerinin hasta yakınları tarafından darbedilmesi, sendikalar ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Sağlık Sen Burdur Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan, olayla ilgili Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis önünde sendika üyesi sağlık çalışanları ile birlikte açıklama yaptı. Ozan, "Pandemi döneminin kahramanı olan sağlık çalışanları neredeyse her gün şiddete uğramakta ve gerçekleştirilen şiddetin boyutu artmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, maalesef artık bir rutine dönüştü. Bu vahim bir durum. Bunun son örneği Burdur'da yaşandı. Salgın ve aşılama çalışmaları nedeniyle ağır iş yüküyle çalışan sağlık emekçileri, bir de şiddet sorunuyla boğuşmaktadır. Türkiye'de bu denli vazgeçilmez kamu hizmeti yürütüp de bu kadar çok şiddete maruz kalan ikinci bir çalışan kesim bulunmamaktadır. Mücadeleleriyle koronavirüsü bile alt eden sağlık çalışanları, ne yazık ki şiddet meselesiyle baş edemiyorlar. Çünkü şiddet sağlık çalışanlarına en beklemedikleri anda geliyor. Saldırgan, hasta veya hasta yakını olabiliyor. Sağlık çalışanları bunu hak etmiyor. Sağlık emekçilerine yönelik uygulanan şiddeti kınıyoruz. Bu duruma artık 'dur' denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır" dedi.

Türk Sağlık- Sen Başkanı Mehmet Bostancı da sendika üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, "İnsanlıktan nasibini almamışlar tarafından saldırılar bitmek bilmiyor" diyerek, duruma tepki gösterdi.

 


'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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