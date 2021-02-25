"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı

Konuk olduğu bir programda maddi açıdan zor günler geçirdiğini ve çocuğuyla bir ekmeğe muhtaç kaldığını ifade eden Songül Karlı'nın son paylaşımında dudaklarına dolgu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ÇOCUĞUMLA BİR EKMEĞE MUHTAÇ KALDIM" DEMİŞTİ

Konuk olduğun bir programda "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı'nın son paylaştığı fotoğrafta dudaklarına dolgu yaptırdığı gözlendi.

Songül Karlı'nın önceki hali

"ÜST DUDAK BİRAZ DEĞİŞMİŞ"

Songül Karlı'nın dudaklarındaki değişimi fark eden takipçileri "Üst dudak biraz değişmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Vücudunda estetik olmadığını daha önce açıklayan Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını açıklamıştı.

İşte Songül Karlı'nın son hali;