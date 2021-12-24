Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi

ÇOBANLAR, AFYON (AA) - Çobanlar'da kamu çalışanları ile öğrenciler, kentteki sokak hayvanlarına mama ve buğday bıraktı.

İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda soğuk havalarda zorluk çeken kentteki sokak hayvanlarının beslenmesi için proje yapıldı.

Proje kapsamında, İlçe Kaymakamı Mücahit Öztürk, İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, kolluk kuvvetleri, öğretmenler ve öğrenciler, ilçe merkezi, Kocaöz beldesi ve köylerdeki sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama ve buğday bıraktı.