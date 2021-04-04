Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı
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Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı

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Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı

Mersin'de gece yarısı 2 çoban köpeğinin av tüfeği ile vurularak öldürülmesi, tepkiye neden oldu.

Mersin'de gece yarısı 2 çoban köpeğinin av tüfeği ile vurularak öldürülmesi, tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde sahipli 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak öldürüldü. hayvanların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerini dile getiren hayvan severler, sorumluların yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istedi.

Aynı bölgede daha önce de 3 çoban köpeğinin aynı şekilde öldürüldüğü öne sürüldü.

-İHA-

Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı
Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı
Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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