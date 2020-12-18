CNN Türk frekans bilgileri! CNN Türk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? CNN Türk canlı izleme linki!
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CNN Türk frekans bilgileri! CNN Türk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? CNN Türk canlı izleme linki!

18.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:13
CNN Türk frekans bilgileri! CNN Türk Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? CNN Türk canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki CNN Türk'nin frekans bilgileri nedir? CNN Türk polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? CNN Türk canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki CNN Türk frekansı kaçtır? CNN Türk frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

CNN TÜRK HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12245 MHz.

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 27500 msym/s

FEC : 5/6

CNN TÜRK CANLI İZLE

CNN Türk kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

CNN TÜRK CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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