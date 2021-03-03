CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı

CNN Türk ekranlarında Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin arasında hakaretlerin havada uçuştuğu bir tartışma yaşandı. Konuklardan birisinin "Cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu" demesi üzerine sunucu iki tarafı da sakinleştiremeyince programa ara vermek zorunda kaldı.

CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programda, Yargıtay'ın HDP'ye inceleme başlatmasını tartışan konuklar birbirine girdi.

"HUKUK CAHİLİ İLE KONUŞMAK ZOR"

Münakaşa sırasında Melik Yiğitel'in "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor" demesine daha çok sinirlenen Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine programda tansiyon arttı. Yiğitel, "Cahil sensin saçma sapan konuşma! Bana böyle hakaret edemezsin" dedi.

"CAHİL DE SENSİN ALÇAK DA HAYSİYET YOKSUNU"

Gültekin, "Haddini bileceksin" diye karşılık verince Yiğitel çok sert tepki vererek, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pabucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen üslubunu düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm" ifadelerini kullandı.

ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Programın sunucusu Şengül, konukları sakinleştirmekte zorlanınca "Karşılıklı hakarete müsaade edemeyiz." diyerek araya gitmek zorunda kaldı.