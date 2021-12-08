Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı - Haberler
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Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı

Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Kaymakam Tunç, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Memu Zin Bulvarında başlatılan ağaçlandırma çalışmasında çalışanlarla birlikte ağaç dikti.

Tunç'un talimatı doğrultusunda belediyenin birim müdürleri ve personelleri de fidanları toprakla buluşturdu.

Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı

Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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