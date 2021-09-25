Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Elçik görevine başladı - Haberler
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Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Elçik görevine başladı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Elçik görevine başladı

Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Kamiran Elçik, görevine başladı.

Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Kamiran Elçik, görevine başladı.

Elçik, görevi eski Başhekim Hidayettullah Erzen'den devralarak, Erzen'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden ötürü teşekkür belgesi takdim etti.

Erzen de Elçik'e başarılar diledi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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