Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Elçik görevine başladı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Kamiran Elçik, görevine başladı.
Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Kamiran Elçik, görevine başladı.
Elçik, görevi eski Başhekim Hidayettullah Erzen'den devralarak, Erzen'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden ötürü teşekkür belgesi takdim etti.
Erzen de Elçik'e başarılar diledi.
AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri