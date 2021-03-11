Kaş yapalım derken göz çıkardılar! Yardım organizasyonunda utandıran görüntüler

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Cizre'de bir hayırsever vatandaşlara kamyon dolusu marulu ücretsiz olarak dağıttı. Kamyonun önünde biriken kalabalığın maskesiz olması ve birbirlerinin üzerine çıkması tepki çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar pandemi sürecinde bu tip durumlarda daha dikkatli ve planlı olunması gerektiğini vurguladı.

Olay, Şırnak'ın Cizre ilçesi İdil Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayırsever bir vatandaş kamyon dolusu marulu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

VATANDAŞLARIN ÇOĞU MASKESİZDİ

Marulun ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar bir anda kamyonun etrafını sararken, adeta birbirlerinin üzerine çıktı. Vatandaşların çoğunun maskesiz olması ise tepkilerin odağında yer aldı.

YERLERDEKİ MARUL YAPRAKLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kamyon kasasına çıkan şahıslar önlerindeki marulları çevredeki vatandaşlara atarken, yerlerdeki marul yapraklarının ise vatandaşlar tarafından ezilmesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını ve yardımın planlı şekilde olması gerektiğini vurguladı.