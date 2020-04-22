Cizre'de pazar ve marketlerde denetim
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Cizre Belediyesi, Cizre, Güncel, Haber

Cizre'de pazar ve marketlerde denetim

Cizre ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde denetim yapıldı.

22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:16
Cizre'de pazar ve marketlerde denetim

Cizre ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde denetim yapıldı.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekiplerince market ve pazarda denetimde bulunuldu.

İlçe genelinde ekipler, çalışma saatleri, metrekareye göre müşteri, çocukların alınmaması, sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetim yaptı.

Tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Ekipler, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla bu tür uygulamalara aralıksız bir şekilde devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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