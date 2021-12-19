Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Cizre'deki ailelere gıda yardımı

ŞIRNAK (AA) - Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere un ve gıda yardımı yaptı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Cizre'de tespit edilen 54 aileye gıda ve un desteği sunduklarını söyledi.

Ataş, Ankara, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Batman'da yürütülen yardım faaliyetlerinin ardından Şırnak'a geldiklerini ifade ederek, bölgede yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Ataş, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılması için hayırseverlere çağrıda bulundu.