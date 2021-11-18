Cizre'de güvenlik korucusuna yönelik saldırıya kınama

ŞIRNAK (AA) - Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz'in yaralandığı, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıyı kınadı.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenen Negiz'in, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını hatırlattı.

Negiz'e acil şifa dileyen Kahraman, şunları kaydetti:

"Olayı gerçekleştiren hain ve alçakları lanetliyorum.??????? Korucu başımız Emin Negiz ve ailesi, 2013 yılında PKK'lıların, Konak Mahallesi'ndeki evine el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile yaptıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Bitme aşamasına gelen ve can çekişen terör örgütü PKK, hain, alçak ve kalleşçe yöntemlere başvurarak bizleri korkutma, sindirme amacı gütmektedir. Bu hain ve kalleş saldırılar asla bizleri korkutmayacak, sindirmeyecek ve bu haklı mücadelemizden vazgeçirmeyecektir. Bu hain ve kalleş saldırılar PKK terör örgütünün bitmesine, yok olmasına engel olamayacaktır. Bilinmelidir ki biz güvenlik korucuları dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz. 7 gün 24 saat esasına göre görevimizin başındayız."

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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