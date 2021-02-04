Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?

04.02.2021 00:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:38
Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinin ardından izleyiciler Cizleme'nin ne olduğu merak ediyor. Peki, Cizleme nedir? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir? İşte Cizleme tarifi!

Cizleme, çok da bilinmeyen bir yemek, tarifidir. Bir kahvaltılık olan Cizleme, bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinden sonra gündeme gelmiştir. İşte, Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?

CİZLEME NEDİR?

Cizleme, Trakya yöresine ait bir kahvaltılık tariftir. Ayrıca Bolu'da da yapılmaktadır. Mayalı ve cıvık bir hamurdan yapılan Cizleme, çoğu yörede akıtma olarak da bilinmektedir.

CİZLEME NASIL YAPILIR?

Cizleme Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı aktif kuru maya(5-6 g)
  • 1,5 su bardağı süt(300 ml)
  • 1 su bardağı ılık su(200 ml)
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un(220-230 g)

Cizleme Tarifi!

  • Kuru maya ve ılık suyu bir karıştırma kabına alalım. Hafifçe karıştırıp 5 dakika kadar bu şekilde bekletelim, ardından yumurta ve sütü ekleyerek güzelce çırpalım.
  • Üzerine unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Tüm unu ekledikten sonra yavaşça çırpıcıyla karıştıralım.
  • Karışım homojen bir hale geldikten sonra ılık bir yerde 30-40 dakika kadar dinlendirelim.
  • Dinlenen harcınızı pişirmeden önce çırpıcıyla tekrar karıştıralım. Tercihen yapışmaz bir tavaya kepçe yardımıyla dökerek hızlıca yayın. Dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz.
  • Üst kısmı göz göz olup kuruduktan sonra diğer tarafını pişirmeye devam edin. Her cizleme için toplamda 2 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
  • Ilıkken üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz. Tuzlu ya da tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyetler olsun!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 00:38:32. #1.16#
title