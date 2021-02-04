Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinin ardından izleyiciler Cizleme'nin ne olduğu merak ediyor. Peki, Cizleme nedir? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir? İşte Cizleme tarifi!

Cizleme, çok da bilinmeyen bir yemek, tarifidir. Bir kahvaltılık olan Cizleme, bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinden sonra gündeme gelmiştir. İşte, Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?

CİZLEME NEDİR?

Cizleme, Trakya yöresine ait bir kahvaltılık tariftir. Ayrıca Bolu'da da yapılmaktadır. Mayalı ve cıvık bir hamurdan yapılan Cizleme, çoğu yörede akıtma olarak da bilinmektedir.

CİZLEME NASIL YAPILIR?

Cizleme Malzemeler:

1 tatlı kaşığı aktif kuru maya(5-6 g)

1,5 su bardağı süt(300 ml)

1 su bardağı ılık su(200 ml)

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un(220-230 g)

Cizleme Tarifi!