Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?
04.02.2021 00:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:38
Bu akşam Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinin ardından izleyiciler Cizleme'nin ne olduğu merak ediyor. Peki, Cizleme nedir? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir? İşte Cizleme tarifi!
Cizleme, çok da bilinmeyen bir yemek, tarifidir. Bir kahvaltılık olan Cizleme, bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinden sonra gündeme gelmiştir. İşte, Cizleme Tarifi | Cizleme nedir, ne demek? Cizleme nasıl yapılır? Cizleme nerenin yemeğidir?
CİZLEME NEDİR?
Cizleme, Trakya yöresine ait bir kahvaltılık tariftir. Ayrıca Bolu'da da yapılmaktadır. Mayalı ve cıvık bir hamurdan yapılan Cizleme, çoğu yörede akıtma olarak da bilinmektedir.
CİZLEME NASIL YAPILIR?
Cizleme Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı aktif kuru maya(5-6 g)
- 1,5 su bardağı süt(300 ml)
- 1 su bardağı ılık su(200 ml)
- 1 adet yumurta
- 1,5 su bardağı un(220-230 g)
Cizleme Tarifi!
- Kuru maya ve ılık suyu bir karıştırma kabına alalım. Hafifçe karıştırıp 5 dakika kadar bu şekilde bekletelim, ardından yumurta ve sütü ekleyerek güzelce çırpalım.
- Üzerine unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Tüm unu ekledikten sonra yavaşça çırpıcıyla karıştıralım.
- Karışım homojen bir hale geldikten sonra ılık bir yerde 30-40 dakika kadar dinlendirelim.
- Dinlenen harcınızı pişirmeden önce çırpıcıyla tekrar karıştıralım. Tercihen yapışmaz bir tavaya kepçe yardımıyla dökerek hızlıca yayın. Dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz.
- Üst kısmı göz göz olup kuruduktan sonra diğer tarafını pişirmeye devam edin. Her cizleme için toplamda 2 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
- Ilıkken üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz. Tuzlu ya da tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyetler olsun!