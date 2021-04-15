'Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yalova'da ki ortaokullarda organize edilen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması il ödül töreni yapıldı.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yalova'da ki ortaokullarda organize edilen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması il ödül töreni yapıldı.

Şehit Kübra Doğanay İmam Hatip Ortaoklu'nda gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edib Özyılmaz, TÜGVA İl Başkan Yardımcısı İbrahim Okur, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Vali Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi.

Yarışmada Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Gülyeşil birinci olurken, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Zina Muhammed ikinci, Şehit Kübra Doğanay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erva Sude Aydın üçüncü olarak dereceye girdi. - YALOVA

'Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:27:59. #1.16#

title