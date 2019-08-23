Çizgi romanlar bu kez Kadıköy'de çizilecek

23.08.2019 10:47

KADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'nin 2'inci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. Festival yerli ve yabancı çizerlerin de katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak.

İstanbul Kadıköy Lisesi ve Moda Teknik Lisesi'nde gerçekleşecek Çizgi ve Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yapacak. İstanbul Kadıköy Lisesi'ndeki Çizgi Günleri'nde Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak. 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde çizgi ve sahaf dünyasının önemli isimleri kitapseverlerle birlikte olacak.

"FESTİVALE GELENLER RENKLİ BİR DÜNYA İLE KARŞILAŞACAKLAR"

Çizgi ve Sahaf festivaline herkesi davet eden stant görevlisi Şener Küçükkaplan, "Mizah ve çizgi roman bizim hayata tutunmamızı sağlayan şeylerden bazılarıdır. Hayallerimizle yaşıyoruz ve bu hayalleri ortaya onlar çıkarıyor. Bunu sadece Kadıköy Belediyesinin değil bütün belediyelerin desteklemesi gerekiyor. Burada olmaktan mutluyuz. Birçok yayın evi de burada olacak. Hepsine ulaşabilmek için herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Buraya geldiklerinde renkli bir dünya ile karşılaşacaklar. Hayalleriyle, geçmişleri ile karşılaşacaklar. Benim gibi 46 yaşında olup okumayı Gırgır Dergisi ile öğrenenler, onun devamı olan mizah dergileri ile karşılaşacaklar. İnsanların bu festivale gelmemeleri hata olur" diye konuştu.

"FESTİVALDE BİR DERGİNİN YARATIM SÜRECİ HAKKINDA BİLE BİLGİ EDİNECEKLER"

Festivalde stant görevlisi olan Melike Doğan, "Çizgi romanları seven herkesi buraya bekliyorum. Çok güzel çizgi romanlar var. Hem bizim yayın evimizde hem de diğer yayın evlerinde. Herkesi bu festivale bekliyoruz." derken, Çizgi roman dergisinde editör olan Beril Köroğlu, "Çizgi romanları kitapçıdan da alabilirler. Fakat bu işi üreten insanlarla birlikte bu kitapların üzerine konuşmak çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben derginin üretim kısmındayım ve gelip sorduklarında derginin yaratım süreci hakkında bilgi verebiliyorum. Buradaki bütün yayın evleri de bu şekilde bilgilendirebilir" ifadelerini kullandı.

"BU RENKLİ FESTİVALE HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal ise, festival hakkında şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Kadıköy Festivali, Kadıköy Belediyesinin organize ettiği Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen farklı etkinliklerin olacağı bir etkinlik olacak. Çizgi ve Sahaf Festivalini gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayında sinema günlerimiz vardı. Ağustosta Çizgi ve sahaf festivalimiz var. Eylül ayında da caz festivalimiz olacak. Yani 3 etaplı uluslararası bir festivalin 2'nci etabını gerçekleştiriyoruz. Çizgi ve sahaf festivali 2 okulda gerçekleşiyor. Çizgi ve sahaf festivali İstanbul Kadıköy Lisesi ve Moda Teknik Lisesi olarak iki merkezde yer alıyor. Burada çizgi romanla ilgili yayın evleri, dergiler, sivil toplum kuruluşları bizimle birlikteler. Bununla birlikte farkı yerlerde de sergilerimiz var. Karikatür evinde, Barış Manço Kültür Merkezinde, Bayan yanı kafede sergilerimiz var. Hasanpaşa, Yeldeğirmeni ve Moda'ya yayılmış bir festivalden bahsediyoruz. Yurt dışından konuklarımız da var. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri atölye çalışmalarımız var. Manga boyama atölyelerimiz var. Canlı çizim etkinliklerimiz ile çizerler çizim yaparken izleyiciler takip edebiliyor ve kendileriyle sohbet edebiliyorlar. Yurt dışından gelen konuklarımızın hepsiyle söyleşi gerçekleştiriyor olacağız. Bu renkli festivale herkesi davet ediyoruz."

YABANCI ÇİZERLER KADFEST'DE BULUŞTU

Çizgi Günleri kapsamında Fransız karikatürist Jul, "Mitlerin 50 Tonu" adlı sergisiyle (Bayan Yanı Cafe'de) festivalin konuklarından olacak. Öte yandan Jul ve çizer Ramize Erer, Didier Pasomonik'in yöneteceği bir söyleşide bir araya gelecekler. Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper kahramanların çizeri Bane Kerac'ın ise, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde çizgi roman severler için bir sergisi olacak. Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman tasarımcısı Rudi Klein Karikatür Evi'nde "Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın Basitleştirilmesi" isimli bir sergi düzenleyecek. Japon sanatçılar Shigetaka Mochizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.

Kaynak: DHA