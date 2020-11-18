Çivril'in 26 mahallesinde su kesintisi
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Çivril'in 26 mahallesinde su kesintisi

18.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:03
Çivril'in 26 mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Kasım 2020'de Çivril ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Kasım 2020'de Çivril ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini söyledi. Bu kapsamda, 19 Kasım 2020 Perşembe günü 07.00 ile18.00 saatleri arasında Çivril ilçesi Işıklı içme suyu deposundan beslenen Haydan, Kızılcasöğüt, Somak, Yakacık, Menteş, Yamanlar, Akçaköy, Yassıhöyük, Kızılcayer, Kavakköy, Sarıbeyli, Yahyalı, Karayahşiler, Sökmen, Şenköy, Bulgurlar, Ömerli, İnceköy, Savran, Bekirli, Seraserli, Yalınlı, Karamanlı, Tuğlu, Bucak ve Koçak mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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