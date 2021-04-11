Çivril'de kontrolden çıkan kamyon bir evin odunluk duvarında hasar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir evin odunluk duvarına hasar verdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir evin odunluk duvarına hasar verdi.
Alınan bilgiye göre, Yuvaköy Mahallesi'nde A.A yönetimindeki 64 EL 484 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin odunluk duvarına çarparak durdu.
Bahçedeki bazı ağaç yıkılırken odunluk duvarında hasar oluştu.
Kamyon, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır