CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu - Haberler
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CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu

AA / Christian Chavez - Haberler | Güncel

Cesedin havadan çekilen görüntüleri Sınır devriyelerinin detayları Meksikalı yetkililerin cesedi incelemesi Meksikalı yetkililerin cesedi olay yerinden kaldırması Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Santa Teresa sınır kapısı yakınlarında bir...

Cesedin havadan çekilen görüntüleri

Sınır devriyelerinin detayları

Meksikalı yetkililerin cesedi incelemesi

Meksikalı yetkililerin cesedi olay yerinden kaldırması Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Santa Teresa sınır kapısı yakınlarında bir göçmen cesedi bulundu. Olay yerine sınır devriyesi ve Meksikalı yetkililer gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset torbasına konulan göçmenin naaşı, olay yerinden kaldırıldı.

CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu

CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu

CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu

AA / Christian Chavez - Son Dakika Haberleri
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