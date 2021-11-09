CİUDAD JUAREZ - ABD-Meksika sınırında ceset bulundu
AA / Christian Chavez - Haberler | Güncel
Cesedin havadan çekilen görüntüleri Sınır devriyelerinin detayları Meksikalı yetkililerin cesedi incelemesi Meksikalı yetkililerin cesedi olay yerinden kaldırması Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Santa Teresa sınır kapısı yakınlarında bir...
Cesedin havadan çekilen görüntüleri
Sınır devriyelerinin detayları
Meksikalı yetkililerin cesedi incelemesi
Meksikalı yetkililerin cesedi olay yerinden kaldırması Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Santa Teresa sınır kapısı yakınlarında bir göçmen cesedi bulundu. Olay yerine sınır devriyesi ve Meksikalı yetkililer gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset torbasına konulan göçmenin naaşı, olay yerinden kaldırıldı.