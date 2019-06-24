Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin

Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, Kızılhisar Adası’nda sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin" diyerek Ankara'yı uyardı.

Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin güçlü desteğini arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara'ya yeni bir uyarıda bulundu.

Çipras, "Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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