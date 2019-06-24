Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, Kızılhisar Adası’nda sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin" diyerek Ankara'yı uyardı.
Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin güçlü desteğini arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara'ya yeni bir uyarıda bulundu.
Çipras, "Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri
12:07 Gezi Parkı davası Silivri'de başladı: Kimler yargılanıyor, sanıklar nerede, iddianamede neler var?