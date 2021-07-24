CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar'a bağlı Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Karaman yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille Fuat Er yönetimindeki 20 D 8870 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Er'in yaralanan eşi Suzan Er Dinar Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Karaman ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
CİPLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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