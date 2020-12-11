Çıplak dizisinin 2. sezon çekimleri başlıyor

Tamamı iphone ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi bomba yeni transfer isimler var. İlk sezonda büyük beğeni toplayan ana karakterler; Eylül rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi Bulut rolünde Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, ve Eylül'ün babası rolünde Murat Kılıç'a yepyeni genç sürpriz bir cast iddialı rollerde eşlik edecek.





Kaynak: Snob Magazin