Çıplak dizisinin 2. sezon çekimleri başlıyor
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Çıplak dizisinin 2. sezon çekimleri başlıyor

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:15
Çıplak dizisinin 2. sezon çekimleri başlıyor

TN Yapım, Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin 2. sezon çekimlerine bu haftasonu başlıyor!

Tamamı iphone ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi bomba yeni transfer isimler var. İlk sezonda büyük beğeni toplayan ana karakterler; Eylül rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi Bulut rolünde Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, ve Eylül'ün babası rolünde Murat Kılıç'a yepyeni genç sürpriz bir cast iddialı rollerde eşlik edecek.

Kaynak: Snob Magazin

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