Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı

21.10.2019 12:41

BURSA'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Kaynak: DHA