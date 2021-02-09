Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

09.02.2021 01:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:30
Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde cip sürücüsü  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz Altınbaş yaralandı.

Kaza gece yarısı meydana geldi. Esentepe istikametinde seyir halinde olan Yılmaz Altınbaş yönetimindeki 54 RF 646 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Yuvarlanan cip zeytin ağacına çarpması sonucu durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Altınbaş, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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